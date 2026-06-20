Подростки с цепями напали на двух мужчин в Перми: мера пресечения

20 июня 2026, 12:47

Напавших с цепями на двух мужчин подростков в Перми отправили под домашний арест

Фото: медиасток.рф

Суд в Перми отправил под домашний арест двух несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганском нападении на мужчин. Об этом пишет РИА Новости.