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Подростки с цепями напали на двух мужчин в Перми: мера пресечения

Напавших с цепями на двух мужчин подростков в Перми отправили под домашний арест
Фото: медиасток.рф

Суд в Перми отправил под домашний арест двух несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганском нападении на мужчин. Об этом пишет РИА Новости.



По данным регионального СУСК, подростки применили цепи и металлические прутья. После этого пострадавшим потребовалась врачебная помощь.

Изначально фигурантов поместили в изолятор, однако затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на потомка Александра Пушкина напали в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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