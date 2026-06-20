Подростки с цепями напали на двух мужчин в Перми: мера пресечения
Напавших с цепями на двух мужчин подростков в Перми отправили под домашний арест
Суд в Перми отправил под домашний арест двух несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганском нападении на мужчин. Об этом пишет РИА Новости.
По данным регионального СУСК, подростки применили цепи и металлические прутья. После этого пострадавшим потребовалась врачебная помощь.
Изначально фигурантов поместили в изолятор, однако затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
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