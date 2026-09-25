Сотрудник алкомаркета избил блогершу на глазах у ее ребенка в Москве
Московского блогера и техно-диджея избили в магазине «Красное и Белое». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам пострадавшей Оксаны Зима, конфликт возник из-за неправильно пробитых сигарет. Вчера днем, 24 сентября, она зашла за покупками в торговую точку на улице Берзарина. Сотрудник по имени Иван пробил ей не те сигареты и отказался менять товар, после чего ударил ее в спину. Все это происходило на глазах у малолетнего ребенка девушки. В ответ она расцарапала кассиру лицо, а мужчина придушил ее и вышвырнул на улицу.
Сам Иван утверждает, что действительно пробил не те сигареты, но покупательница устроила скандал, несоразмерный проблеме. По его словам, после оскорблений он оттолкнул девушку, а она напала на него. Позже в ситуации пришел разбираться ее муж, который ударил продавца и убежал.
В итоге обе стороны написали заявления в полицию. Руководство «Красного и Белого» попросило сотрудника уволиться по собственному желанию.
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