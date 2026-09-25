Отца годовалого мальчика, отравившегося наркотиками, задержали
В Георгиевске задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в отравлении годовалого сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Мужчине вменили статью о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, он оставил на тумбочке наркотическое вещество, завернутое в фольгу. Ребенок фигуранта раскусил упаковку и отравился.
Вскоре мальчика госпитализировали в отделение реанимации, сейчас его жизнь находится вне опасности. По данным антинаркотической комиссии СК Ставропольского края, подозреваемый прежде был судим. В настоящий момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо шестилетней девочке. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что к нападению привело бездействие местных властей, которые не организовали должным образом отлов безнадзорных животных.
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