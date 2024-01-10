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Сотрудник банка назвал свиньей и угрожал матери участника СВО из-за долга по кредиту

Сотрудник банка угрожал матери бойца СВО из-за долга по кредиту
10 января 2024, 10:36
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Сотрудник одного из российских банков оскорблял и стал угрожать матери участника специальной военной операции из-за долга по кредиту. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

По информации издания, еще до отправки в зону СВО житель Минусинска в Красноярском крае должен был банку денег. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга, но позже его приостановили, когда гражданин отправился на фронт.

Такое решение не понравилось банковскому работнику: он хотел, чтобы кредит выкупила мать должника в качестве третьего лица. Женщина не могла этого сделать, так как у нее не было документов сына на руках. Женщина пожаловалась на сотрудника, что очень рассердило его. Мужчина начал звонить женщине рано утром, писать в мессенджерах с требованием рассказать, кто придумал писать жалобу.


Таким образом сотрудник банка хотел «восстановить справедливость» и требовал от матери извинений, обзывал ее свиньей и обещал достать окончательно.

Суд оштрафовал банк на 55 тысяч рублей, а самого угрожавшего сотрудника — на 5 тысяч. Помимо этого, он был уволен в конце 2023 года.

Также банк пообещал матери бойца спецоперации погасить долг сына, помочь купить для него рацию, тепловизор и квадрокоптер, а также выплатить моральную компенсацию.

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В Подмосковье женщина из ревности зарезала подругу и закопала тело у дома
10 января 2024, 10:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье женщина приревновала своего сожителя к подруге и зарезала ее, закопав тело во дворе собственного дома. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Следствие выяснило, что в подмосковном поселке Куратово в сентябре прошлого года к женщине в гости пришла ее подруга. В какой-то момент она приревновала к ней своего сожителя. Тогда между ними произошел скандал, в ходе которого ревнивица зарезала приятельницу. Потом она закопала тело во дворе дома в земляной яме.

Несколько месяцев погибшую разыскивали. Она числилась пропавшей без вести.

«Третьего января 2024 года тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос. 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована», - уточнила Врадий.

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#следствие
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Подмосковная полиция изучает видео избиения девочкой-подростком маленького брата
10 января 2024, 10:14

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после выявления подозрительного ролика в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видео, на котором запечатлено как предположительно 14-летняя девочка наносит удары своему малолетнему брату. Подмосковная полиция устанавливает лиц, запечатлённых на видеозаписи», – рассказали в пресс-службе.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#полицейские
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#московская область
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«Был интим»: Появились подробности жестокого убийства 15-летней девочки-инвалида братом
Под Челябинском брат убил 15-летнюю сестру-инвалида после интимной близости
10 января 2024, 10:12

Фото: istock / Motortion

В Челябинской области в селе Татищево парень убил 15-летнюю сестру-инвалида после интимной близости в заброшенном ДК. Молодой человек задушил сестру и 7 раз ударил ее в живот гвоздём.
Подробности жестокого буйства приводит телеграм-канал Ural Mash.

Сообщается, что у девочки была умственная отсталость. 19-летний троюродный брат позвал девочку в заброшку ночью. По его словам, интимная близость произошла по обоюдному согласию. Но позже он испугался, что она расскажет родственниками. Брат задушил девочку и семь раз ударил её в живот десятисантиметровым ржавым гвоздем.

После содеянного он поджёг гараж родителей сестры, пытаясь отвлечь внимание от убийства, но все произошло совершенно наоборот.

Убийцу задержали: ранее он состоял на учёте в 14 лет из-за попытки суицида.

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#гараж
#дк
#человек
#убийство
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Актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве
Mash: актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве
10 января 2024, 09:57

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Советскую и российскую актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

82-летняя народная артистка РСФСР жаловалась на острую боль, слабость и кашель. Медики достали Яковлеву в больницу, где у артистки выявили воспалительный процесс, а также проблемы с кишечником и кисты в почках.

По информации канала, сейчас состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Глава американского оборонного ведомства лечится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#актриса
#больница
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Брат задушил сестру-восьмиклассницу и нанес ей шесть ударов гвоздем
Shot: В Челябинской области брат жестоко убил 15-летнюю сестру
10 января 2024, 09:27

Фото: istock / sreeyashlohiya

В Челябинской области брат жестоко убил сестру-восьмиклассницу. Девочку нашли в заброшенном местном ДК.

Как сообщает телеграм-канал Shot, убийство произошло ночью в селе Татищево Карталинского района. На теле у 15-летней девочки нашли следы от удушения и 6 ранений в живот. В убийтсве подозревается её двоюродный 19-летный брат, с котором у них были напряжённые отношения.

По информации следствия, молодой человек в ходе ссоры задушил сестру, после чего добил её найденным гвоздём в местном заброшенном здании.

Сейчас с убийцей работают следователи.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#убийство
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#дк
#человек
#отношения
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Петербуржец нашел в сугробе полураздетую школьницу, отравившуюся наркотиками
Петербуржец нашел в сугробе отравившуюся наркотиками девочку без верхней одежды
10 января 2024, 08:49

Фото: istock / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге прохожий случайно нашел девятиклассницу без верхней одежды в сугробе. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что девочка была найдена примерно в 20:00 вечера. Мужчина вызвал школьнице скорую помощь.

Как сообщает собеседник агентства, ранее в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы с информацией о том, что с проспекта Просвещения в состоянии средней степени тяжести с передозировкой наркотиками была доставлена 16-летняя девочка. Школьница сейчас находится в реанимации.

По данным правоохранительных органов, девочка воспитывается в неполной благополучной семье, которая не состоит на учете.

Ранее сообщалось, что в Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отравление
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Сигнальная ракета взорвалась в штанах школьника во время урока ОБЖ
В Башкирии сигнальная ракета взорвалась в штанах девятиклассника во время урока
10 января 2024, 08:29

Фото: istock / Zhang Shu

Во время урока ОБЖ в башкирской школе у девятиклассника в штанах взорвалась сигнальная ракета.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, утром 15-летний подросток из села Кушнаренково в Башкортостане принес в школу пусковое устройство для сигнальных ракет, которое применяют охотники. Чтобы казаться еще круче, школьник приделал к нему деревянную рукоятку в виде пистолетной и положил устройство в карман брюк.

Похвастаться самодельным «пистолетом» подросток решил во время урока ОБЖ. Но, доставая ракетницу из штанов, он случайно задел боёк и устройство взорвалось. Нижнюю часть школьной формы башкирского самоделкина разорвало. Сам парень не получил никаких травм.

Подросток сказал, что сигнальное устройство осталось у него с Нового года. До этого ученик к административной ответственности не привлекался и на учётах не состоял. Сейчас в истории разбирается полиция.

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#полиция
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#охотники
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#ракета
#взрыв
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Священник из-за укуса клеща обезумел и отрезал себе половые органы
В Чехии священник обезумел из-за укуса клеща и отрезал себе половые органы
10 января 2024, 08:14

Фото: istock / nechaev-kon

В Чехии священник, который обезумел после укуса клеща, отрезал себе половой орган. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел в селе около города Ческе-Будеевице. Мужчина заперся в доме и не пускал туда спасателей. Пожарным пришлось выломать три двери. Мужчина успел сильно травмировать свои гениталии.

Священника госпитализировали, но его состояние продолжало ухудшаться. Мужчина 10 дней находился в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Чешское издание Blesk со ссылкой на несколько источников сообщило, что у него ампутирован половый орган.

Генеральный викарий Ческе-Будеевице Давид Хенцль заявил, что это произошло из-за психоза, который вызвал клещевой энцефалит.

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#священник
#инцидент
#мужчина
#чехия
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В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин — МЧС
10 января 2024, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Иркутске 10 января ночью загорелся павильон, в котором находились кафе и магазин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Спасатели получили сигнал о возгорании около 5:00 по местному времени. По прибытию на место пожарные увидели, что огонь полностью охватил кровлю торгового павильона. В МЧС уточнили, что на тушение пожара ушло около 40 минут.

«Кровля уничтожена на площади 100 квадратных метров, помещения повреждены огнем. Пострадавших нет», — проинформировали в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

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#иркутская область
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