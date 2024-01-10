Сотрудник банка назвал свиньей и угрожал матери участника СВО из-за долга по кредиту

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Сотрудник одного из российских банков оскорблял и стал угрожать матери участника специальной военной операции из-за долга по кредиту. Об этом информирует телеграм-канал Baza.
По информации издания, еще до отправки в зону СВО житель Минусинска в Красноярском крае должен был банку денег. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга, но позже его приостановили, когда гражданин отправился на фронт.
Такое решение не понравилось банковскому работнику: он хотел, чтобы кредит выкупила мать должника в качестве третьего лица. Женщина не могла этого сделать, так как у нее не было документов сына на руках. Женщина пожаловалась на сотрудника, что очень рассердило его. Мужчина начал звонить женщине рано утром, писать в мессенджерах с требованием рассказать, кто придумал писать жалобу.
Суд оштрафовал банк на 55 тысяч рублей, а самого угрожавшего сотрудника — на 5 тысяч. Помимо этого, он был уволен в конце 2023 года.
Также банк пообещал матери бойца спецоперации погасить долг сына, помочь купить для него рацию, тепловизор и квадрокоптер, а также выплатить моральную компенсацию.
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