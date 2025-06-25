Стюард обнажил грудь кормившей младенца пассажирки на глазах сотен людей

25 июня 2025, 16:05

Фото: iStock/ encrier

Бортпроводник British Airways обнажил грудь кормившей малыша женщины на глазах у сотен пассажиров на борту самолета. О случившемся униженная мать написала на форуме Reddit, ее пост вызвал возмущение пользователей.





Со слов пассажирки, она находилась в самолете вместе с супругом и семимесячным малышом. Еще до взлета женщина предупредила членов экипажа, что во время разноса собирается покормить ребенка.



Когда начался обед, бортпроводник проигнорировал накинутое на пассажирку и ее малыша одеяло и обратился к ней. Она помахала рукой, давая понять, что занята и пропустит прием пищи, но настойчивый стюард стянул с нее одеяло, обнажив ее грудь и ребенка.



Униженная женщина пожаловалась на произошедшее в авиакомпанию, но там отреагировали весьма холодно и не стали ей помогать. А вот пользователи форума, напротив, активно поддержали негодовавшую мать.





«Путешествовать и так тяжело, а с ребенком тем более», «Я расцениваю это как сексуальные домогательства», «Это ужасно», — подчеркнули они.