Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии

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Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии, пишет «Baza».
По данным Telegram-канала, во вторник двое сотрудников Федеральной службы безопасности России — 28-летний Баатар и 34-летний Александр — отдыхали у Баатара дома в поселке Комсомольский. Они поссорились. В результате Баатар взял охотничий карабин «Сайга» и пять раз выстрелил в сослуживца. Тот погиб на месте.
Баатара уже задержали правоохранительные органы, он оформил явку с повинной. В региональном Следственном комитете в отношении мужчины возбудили дело по статье убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Алёна Самарева