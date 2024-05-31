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Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии

Baza: сотрудник ФСБ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии
31 мая 2024, 16:16
Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии, пишет «Baza».


По данным Telegram-канала, во вторник двое сотрудников Федеральной службы безопасности России — 28-летний Баатар и 34-летний Александр — отдыхали у Баатара дома в поселке Комсомольский. Они поссорились. В результате Баатар взял охотничий карабин «Сайга» и пять раз выстрелил в сослуживца. Тот погиб на месте.

Баатара уже задержали правоохранительные органы, он оформил явку с повинной. В региональном Следственном комитете в отношении мужчины возбудили дело по статье убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#россия
#фсб
#ск рф
#убийство
В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы
В Японии нашли тело пропавшей женщины и медвежьи следы возле него
31 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Sean Jansen

В Японии рядом с телом пропавшей женщины нашли медвежьи следы.
Об этом пишет Japan News. По данным издания, в воскресенье 75-летняя жительница острова Хоккайдо вместе с мужем и друзьями отправилась в лес Хакодате за бамбуком.

Все разошлись в разные стороны и договорились встретиться в определенном месте в полдень. Женщина вовремя не пришла. Семья и спасатели начали ее поиски, но тщетно. Ее тело через три дня обнаружил охотник.

Он рассказал, что на женщине не было одежды, а рядом виднелись медвежьи следы. Ее повезли в больницу, но она умерла. На теле не обнаружили явных повреждений.

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Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии
#япония
#женщины
#медведи
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развозжаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
31 мая 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Sergii Zhmurchak

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении.

Тревогу запустили в 16:59 по московскому времени. В Севастополе прекратил работу морской и наземный общественный транспорт.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Украинские националисты бьют по гражданской инфраструктуре России, не гнушаясь самых подлых методов ведения боевых действий.

В минобороны России отмечали, что киевский режим не может одержать победу на поле боя. Поэтому показывает своим западным спонсорам, что может наносить ущерб РФ только, ударяя по объектам гражданской инфраструктуры.

Конечная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

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#россия
#севастополь
#воздушная тревога
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На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ
На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон
31 мая 2024, 16:49

Фото: istockphoto/atom1975

Произошел взрыв на веранде одного из московских кафе в центре города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
«На Сретенке на летней веранде кафе произошел хлопок газового баллона», – говорится в сообщении.

Недавно похожий случай произошел в Армении, в городе Алаверди Лорийской области из-за наводнения взорвалась газозаправочная станция. По данным спасательной службы республиканского МВД, короткое замыкание произошло по причине затопления компрессоров станции.

Также ранее сообщалось об обрушении моста через реку Дебед Лорийской области Армении. Уточнялось, что инцидент произошел в результате наводнения. Известно, что железнодорожное сообщение Армении и Грузии прервано как минимум на несколько дней.

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#россия
#москва
#кафе
#взрыв
#взрывы
#взрыв бытового газа
#новости
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В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД
В Ереване начались стычки полицейских с протестующими у МИД
31 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/Wirestock

Полицейские начали конфликтовать с протестующими у здания МИД Армении.
Как сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале, стороны начали бросать друг в друга бутылки. Правоохранители уже задерживают нарушителей.

Ранее архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей МИД страны спуститься к участникам акции в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание.
Галстанян требует от внешнеполитического ведомства озвучить позицию относительно антиармянских заявлений властей Азербайджана и Турции.

Накануне армянская полиция стягивала силы к зданию правительства из-за акций протеста.

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#армения
#мид
#митинг
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Сообщника убивших девушку из ЛНР военных разведчиков повесили в камере
31 мая 2024, 16:08

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Мать убитой 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин рассказала, что останки дочери помог найти сообщник военных по кличке Бугор, которого повесили в камере сразу после ареста. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что в ситуации фигурировал еще один военный, известный как некто Бугор. По словам матери, он был неравнодушен к ее дочери Валентине. Чувства были и у главного подозреваемого — Айдына Жамидулова.

Мать девушки отметила, что именно Бугор позвал Валентину в кафе, где сидел Жамидулов с сообщниками. После убийства девушки Бугор дал показания и назвал место захоронения Валентины. Военный не дожил до суда.

«Следующей ночью Бугра повесили в камере», — сказала мама Валентины.

Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление.

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#алкоголь
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#кафе
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#лнр
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Экс-замглавы УМВД российского региона задержали из-за мигрантов
СК задержал экс-замглавы УМВД Тульской области по делу о миграции
31 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/FOTOKITA

Следователи задержали экс-замглавы управления МВД России по Тульской области по подозрению в причастности к организации незаконной миграции, пишет «Лента.ру».
По данным пресс-службы регионального управления СК России, бывшего полицейского обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация незаконной миграции» Уголовного кодекса РФ. Следователи проводят обыски у него дома и в служебном кабинете.

Ранее сообщалось, что четырех руководителей полиции Тульской области задержали за организацию незаконной миграции. Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции, полковника полиции, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела.

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#тульская область
#мвд
#мигранты
#арест
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В Питере мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка
В районе Парнас в Петербурге мужчина проломил голову подростку
31 мая 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Об этом сообщает портал 78.ru. По данным журналистов, конфликт произошел из-за того, что подросток, двигаясь по пешеходному переходу, сбил ребенка, чем нанес ему ссадины.
Заметив произошедшее, мужчина, набросившись на самокатчика, стал его избивать, а после потребовал извиняться перед ребенком за случившееся.

Потерпевший находится под наблюдением врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия.

До этого сообщалось, что в Воронеже мужчина заставил сына бить по лицу обидчиков, поставив их на колени. По предварительным данным, дети играли в мяч и случайно попали в ребенка. Родители пострадавших уже обратились к правоохранителям.

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#россия
#санкт-петербург
#дети
#новости
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Главу ивановских «Энергосетей» подозревают в мошенничестве на 900 млн рублей
Руководителя ивановских «Энергосетей» обвиняют в мошенничестве на 900 млн руб
31 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя ивановской компании «Энергосеть», пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления МВД РФ, его подозревают в причинении ущерба на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Как утверждает следствие, с июня 2017 года по февраль 2023 года глава компании похищал электроэнергию для ее дальнейшей перепродажи потребителям. Кража происходила через присоединение к электросетевому хозяйству без заключения договоров.

После этого в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области и «Ивэнерго» поступала информация, что основной объем электроэнергии составлял потери.

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#ивановская область
#арест
#электричество
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В Германии неизвестный пытался убить политика Михаэля Штюрценбергера
31 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Германии неизвестный пытался убить политика Михаэля Штюрценбергера. Нападение произошло в прямом эфире одного из местных телеканалов.
Отмечается, что напавший несколько раз ударил политика ножом за критику ислама. Такое заявление Штюрценбергер сделал в ходе своего выступления на мероприятии движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади.

Сотрудник охраны, увидевший происходящее, поспешил остановить мужчину, но получил от него удар ножом в шею.

В результате полицейские выстрелили в мужчину и скрутили его.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается.

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#германия
#нападение
#политика
#ислам
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