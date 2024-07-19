В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы

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В Подмосковье 66-летнего директора крупного завода заподозрили в растлении падчерицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, показания на отчима дала 14-летняя девочка. Она рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Психолог подтвердила показания подростка.
Директор завода не признал вину. В скором времени мужчине будет проведена специальная экспертиза.
Ранее житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант был отправлен в изолятор на два месяца.
До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Директор завода не признал вину. В скором времени мужчине будет проведена специальная экспертиза.
Ранее житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант был отправлен в изолятор на два месяца.
До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова