В Дагестане девушку приговорили к двум годам колонии за распространение порно
Девушку из Махачкалы приговорили к двум годам лишения свободы за распространение порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Шах-Даг», который провёл собственное расследование.
Как оказалось, девушка занималась противоправными действиями под вымышленным именем. Она вела Telegram-канал, в котором выкладывала откровенные фото и видео как мужчин, так и женщин. Под видом общения от имени девушки она просила интимные фотографии.
Активное продвижение своих соцсетей девушка начала в 2024 году. Для ведения деятельности она арендовала квартиру, назвав хозяину фальшивое имя — документы он не проверил.
Разоблачить девушку помог её молодой человек. Однажды, когда она спала, он нашёл в телефоне неизвестный ранее аккаунт, где среди интимных фото обнаружил и своё. Он обратился в полицию, после чего началось наблюдение за каналом злоумышленницы.
Во время задержания девушка признала вину и пояснила, что размещала порноконтент ради привлечения подписчиков. В суде от подробных комментариев она отказалась. Суд приговорил её к двум годам колонии общего режима с обязательным удалением всех опубликованных материалов.
Читайте также: