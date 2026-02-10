В Коммунарке уволили воспитателя, применившего силу к ребенку в частном саду

10 февраля 2026, 19:58

Фото: iStock/gpointstudio

Воспитательницу одного из частных детсадов в Коммунарке, которая силой принуждала ребенка спать, уволили. Об этом сообщили в сети учреждений «Френдли сити».





Напомним, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудница детсада навалилась на ребенка и держала ему руки для усмирения перед сном. Руководство учреждения сообщило матери малыша об инциденте.





«Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла», — рассказали Москве 24 представители учреждения.