Сотрудник почты украл 135 млн рублей и потратил их на курорты и стриптиз-клубы

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В Вашингтоне сотрудник почты за три года работы украл около ста чеков и потратил их на роскошный отдых. Об этом информирует People.
44-летний Хачикосела Мучимба присваивал чеки, которые отправляли физическим лицам, и переводил чужие средства на свои банковские счета. Многие из этих чеков были налоговыми вычетами от Минфина США.
Уточняется, что злоумышленник стирал с них имя получателя и вписывал свое. Таким образом мужчине удалось украсть около 1,6 миллиона долларов (135 млн рублей).
На эти деньги Мучимба посещал роскошные курорты и ходил по стриптиз-клубам. Преступника задержали, окончательный приговор ему вынесут в августе.
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Уточняется, что злоумышленник стирал с них имя получателя и вписывал свое. Таким образом мужчине удалось украсть около 1,6 миллиона долларов (135 млн рублей).
На эти деньги Мучимба посещал роскошные курорты и ходил по стриптиз-клубам. Преступника задержали, окончательный приговор ему вынесут в августе.
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Екатерина Коршунова