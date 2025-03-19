Думал, что ей 18 и повел в палатку: жизнь 26-летнего парня из Санкт-Петербурга обернулась крахом после веселого корпоратива

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26-летний системный администратор Артем из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел во время корпоратива летом 2023 года. Сотрудники крупной компании отправились в двухдневный турпоход, где отдыхали на природе и жили в палатках. Некоторые из них пригласили с собой своих близких. Так на мероприятии оказалась 15-летняя Алена. Подробности — в материале «Радио 1».
Злополучный корпоративПрисутствовавшие на корпоративе позже расскажут: Алена сразу проявила интерес к молодому системному администратору и постоянно находилась рядом с ним.
«Она вела себя очень уверенно и по-взрослому. Артем даже понравился ее матери, которая в шутку называла его «зятьком». Они много времени проводили вместе, и это заметили все», — рассказала мама обвиняемого «КП - Санкт-Петербург».
По ее словам, на следующий день Алена светилась от счастья, улыбаясь на всех фотографиях. Она считает, что, если бы с девочкой действительно что-то плохое произошло, она не могла бы так себя вести. Сам Артем признает, что ночью они вместе ушли в его палатку. По его словам, всё происходило по обоюдному желанию, и он не знал о ее возрасте. Девушка выглядела старше своих лет, а в социальных сетях был указан 2000 год рождения. В тот момент он даже не мог предположить, что она несовершеннолетняя.
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Обвинения спустя годПосле той ночи Артем и Алена не общались. Он думал, что все осталось на корпоративе. Оба на тот момент состояли в отношениях и делали вид, что ничего не произошло. Однако через год все изменилось. В августе 2024 года к нему пришли полицейские и задержали, заявив, что он подозревается в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В тот момент парень не понимал, что происходит. Позже ему объяснили, что речь идет именно о той ночи в палатке.
На защиту Артема встали все: его родители, коллеги и даже бывшая девушка Лиза.
«Я узнала о событиях на корпоративе только после его задержания. Но измена не равняется изнасилованию. Я поддерживаю его и приношу передачи в СИЗО. Могу сказать только хорошее: он добрый, позитивный, воспитанный, душа компании и из хорошей семьи», — заявила девушка.
Фото: istockphoto / Profimaximus
Как сейчас живет АленаЧто касается Алены, ей сейчас 17 лет. Она активно ведет свои социальные сети, но от общения с журналистами отказывается, как и ее мать, которая когда-то привела дочь на корпоратив. Адвокаты потерпевшей утверждают, что у них есть достаточно доказательств, чтобы не подвергать сомнению слова несовершеннолетней. Более того, сам Артем тоже признал свою вину.
На данный момент стратегия защиты заключается в попытках переквалифицировать обвинения на более мягкие статьи: «Изнасилование» на «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а «Насильственные действия сексуального характера» на «Развратные действия». Если это удастся, Артем сможет отделаться обязательными работами. В противном случае, если статьи останутся неизменными, его ждет длительный срок в колонии.
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Анастасия Хохлова