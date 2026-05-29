Сотрудник похоронного бюро рассказал о странных случаях во время работы
Сотрудник похоронного бюро рассказал о нескольких необъяснимых эпизодах на работе. Мужчина занимается бальзамированием и утверждает, что во время одной из процедур его основной инструмент — аневризменный крюк — внезапно исчез, а потом оказался в руке умершей женщины. Об этом пишет «Лента.ru».
По его словам, он точно не клал крюк ей в ладонь. Мужчина осторожно забрал инструмент и продолжил работу. Он добавил, что коллеги не раз слышали свист и стук из холодильной камеры. Его наставница вспоминала другой эпизод: женщина на столе оказалась накрыта несколькими простынями, хотя перед этим они лежали в разных местах помещения.
Еще один сотрудник однажды увидел старика за дверью подготовительной комнаты, хотя в тот момент должен находиться там один. Он решил проверить помещение, но никого не нашел. Позже на той же неделе этот пожилой мужчина действительно поступил к ним. Эксперт признался, что со временем привык к таким историям. Мужчина добавил, что относится к духам спокойно, а живые люди пугают его сильнее.
