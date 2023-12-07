Сотрудник Росгвардии погиб при взрыве на полигоне Дубровичи в Рязанской области

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В Рязанской области на полигоне Дубровичи самопроизвольно сработало взрывное устройство, при взрыве погиб один сотрудник Росгвардии, еще двое пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельные подготовки произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства», - говорится в сообщении ведомства.
Погиб сотрудник Росгвардии, еще два получили различные ранения. Информации о состоянии их здоровья пока нет. Других подробностей происшествия пока не приводится. Выясняются причины произошедшего. Прокуратура контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне. Также дело находится под контролем Следственного Комитета.
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