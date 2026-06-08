Под Иркутском 15-летний подросток изрезал ножом девушку и соседку

08 июня 2026, 17:11

Суд в Иркутской области рассмотрит дело подростка, который зарезал двух девушек

Фото: Istock/Diy1

В Иркутской области перед судом предстанет 15-летний подросток. Следствие обвиняет его в нападении с ножом на свою девушку и соседку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.