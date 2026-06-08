Под Иркутском 15-летний подросток изрезал ножом девушку и соседку
В Иркутской области перед судом предстанет 15-летний подросток. Следствие обвиняет его в нападении с ножом на свою девушку и соседку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 2 октября прошлого года. В подъезде многоквартирного дома подросток поругался со сверстницей и нанёс ей и соседке, которая прибежала на шум, множественные ножевые ранения.
Медики госпитализировали обеих пострадавших, но спасти их не смогли. Правоохранители задержали фигуранта по горячим следам, суд отправил его под стражу. Следователи опросили более 60 свидетелей и провели 15 экспертиз. В настоящее время уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о задержании подростка на Сахалине. Установлено, что юноша помогал телефонным мошенникам.
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