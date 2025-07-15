Турист принял таблетку на Ибице и не выжил
Британский турист принял таблетку и не выжил во время отдыха на Ибице. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
18-летний Райан Лонг выбрал испанский остров для первого отпуска вместе с друзьями. Через несколько часов после прибытия компания отправилась развлекаться в ночной клуб, где британец принял экстази.
По словам приятелей парня, из-за наркотика его поведение стало странным, после чего они вернулись в отель. Молодой человек потерял сознание и упал на пол, у него шла пена изо рта. Его экстренно госпитализировали на вертолете.
Оказавшись в больнице, британец впал в кому. Врачи боролись за его жизнь на протяжении пяти дней, но безуспешно. К сожалению, вскоре он скончался.
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