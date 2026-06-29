Сотрудника компании Ford отстранили от работы из-за печенья

29 июня 2026, 18:35

Работника фирмы Ford отстранили от работы за якобы кражу печенья

Фото: istockphoto/Mariha-kitchen

Компания Ford временно отстранила работника с 11-летним стажем на заводе по производству внедорожников и пикапов после инцидента с оплатой шоколадного печенья. Об этом 29 июня сообщает Carscoops со ссылкой на расследование Shifting Gears.