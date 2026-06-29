Сотрудника компании Ford отстранили от работы из-за печенья
Компания Ford временно отстранила работника с 11-летним стажем на заводе по производству внедорожников и пикапов после инцидента с оплатой шоколадного печенья. Об этом 29 июня сообщает Carscoops со ссылкой на расследование Shifting Gears.
Инцидент произошел 9 мая. Сотрудник Курт Кромм приобрел печенье стоимостью $1,95 через платежный терминал на территории предприятия. Устройство выдало ошибку при попытке оплаты дебетовой картой, после чего мужчина провел транзакцию повторно через другой терминал.
Неделю спустя Кромма вызвали к руководству, уведомили об увольнении и вывели с охраной с территории завода. Представители Ford сослались на записи камер видеонаблюдения, которые, по их версии, зафиксировали факт неоплаты. Работодатель указал на политику нулевой терпимости к хищениям, в рамках которой ранее уволили пятерых сотрудников.
Представитель профсоюза UAW рекомендовал Кромму принести извинения, однако тот отказался. В ответ работник направил в профсоюз скриншоты подтверждения списания средств. Через две недели последовал новый запрос от Ford — о нотариально заверенных банковских выписках.
12 июня оператор платежной системы Aramark подтвердил администрации Ford факт технического сбоя и успешное проведение оплаты в рабочую смену. Спустя несколько дней Кромму разрешили вернуться на должность и пообещали компенсировать заработную плату за пять недель вынужденного простоя.
К тому моменту мужчина нашел новую работу с более высокой оплатой ($52,5 в час против прежних $48) и более близким расположением к дому. За 2025 год его доход на заводе Ford превысил $200 тыс.
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