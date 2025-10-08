Сотрудника полиции хотели застрелить в российском регионе
В Омской области мужчина дважды стрелял в полицейского на АЗС
В Омской области на автозаправке совершили попытку убийства полицейского. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональный СК.
Задержали 57‑летнего жителя Алтайского края. Следствие полагает, что 7 октября на АЗС в Калачинском районе он не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом по сотруднику, который проводил оперативно‑разыскные мероприятия.
Пуля попала в служебный автомобиль.
Возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
