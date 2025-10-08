Сотрудника полиции хотели застрелить в российском регионе

08 октября 2025, 15:11

В Омской области мужчина дважды стрелял в полицейского на АЗС

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Омской области на автозаправке совершили попытку убийства полицейского. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональный СК.