Россиянин оставил экстремистскую надпись на машине и поплатился

Водителя из Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую надпись на машине
Фото: iStock/Dzurag

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую символику на автомобиле. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.



По данным ведомства, водитель оставил на заднем стекле машины надпись, которую запрещено публично демонстрировать. Заметившие ее полицейские составили протокол в отношении автомобилиста на месте. Также они изъяли сам предмет правонарушения.

Ранее подобный инцидент произошел в Москве: жительница Зеленограда прикрепила запрещенный стикер на авто своего сына. Правоохранители, обнаружив на нем сведения об экстремистском сообществе, выписали женщине штраф.

Лидия Пономарева

