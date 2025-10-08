Россиянин оставил экстремистскую надпись на машине и поплатился
Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую символику на автомобиле. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.
По данным ведомства, водитель оставил на заднем стекле машины надпись, которую запрещено публично демонстрировать. Заметившие ее полицейские составили протокол в отношении автомобилиста на месте. Также они изъяли сам предмет правонарушения.
Ранее подобный инцидент произошел в Москве: жительница Зеленограда прикрепила запрещенный стикер на авто своего сына. Правоохранители, обнаружив на нем сведения об экстремистском сообществе, выписали женщине штраф.
