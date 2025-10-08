Россиянин оставил экстремистскую надпись на машине и поплатился

08 октября 2025, 14:54

Водителя из Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую надпись на машине

Фото: iStock/Dzurag

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за экстремистскую символику на автомобиле. Об этом сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.