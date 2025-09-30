Сотрудника Росимущества арестовали по делу о многомиллионной взятке
Уголовное дело в отношении сотрудника территориального управления Росимущества по факту получения взятки в размере 13 млн рублей возбудил Следственный комитет по Ростову-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 25 сентября должностное лицо, представляющее в судах интересы государства по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом, через свою знакомую-посредницу получило указанную сумму.
Фигурантов задержали и по ходатайству обвинения и заключили под стражу.
Уточняется, что взятка предназначалась за непредоставление в суд обоснованных возражений на административный иск о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и за дальнейшее неоспаривание решения суда. Преступные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Расследование продолжается.
