Сотрудника Росимущества арестовали по делу о многомиллионной взятке

30 сентября 2025, 14:50

СК: Сотрудника Росимущества в Ростове-на-Дону подозревают во взятке в 13 млн

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Уголовное дело в отношении сотрудника территориального управления Росимущества по факту получения взятки в размере 13 млн рублей возбудил Следственный комитет по Ростову-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.