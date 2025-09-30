Достижения.рф

Сотрудника Росимущества арестовали по делу о многомиллионной взятке

СК: Сотрудника Росимущества в Ростове-на-Дону подозревают во взятке в 13 млн
Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Уголовное дело в отношении сотрудника территориального управления Росимущества по факту получения взятки в размере 13 млн рублей возбудил Следственный комитет по Ростову-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, 25 сентября должностное лицо, представляющее в судах интересы государства по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом, через свою знакомую-посредницу получило указанную сумму.

Фигурантов задержали и по ходатайству обвинения и заключили под стражу.

Уточняется, что взятка предназначалась за непредоставление в суд обоснованных возражений на административный иск о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и за дальнейшее неоспаривание решения суда. Преступные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области. Расследование продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0