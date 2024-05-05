Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской набирает новые обороты. Прежней дружбе пришёл конец, и теперь звёзды не стесняются в выражениях, говоря друг о друге. Например, поп-король недавно назвал Успенскую попрошайкой.
Их конфликт начался из-за клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в предоставлении некачественных услуг, а Киркоров, который дружен с Хайдаровым, стал его защищать. В одном из интервью певица назвала поп-идола «женоненавистником». Это настолько возмутило Киркорова, что он подал на артистку иск о защите чести и достоинства на сумму в 10 миллионов рублей.
Этот эпизод певец вспомнил в эфире шоу «Сплетни-шейкер». Он рассказал, что всегда любил женщин, боготворил их, дарил им дорогие подарки, между прочим, и самой Успенской тоже. Филипп Бедросович вспомнил, что когда у них ещё были хорошие отношения, он подарил певице платье за 15 тысяч долларов. В какой-то момент Успенская посчитала такие подарки за должное и стала сама их выпрашивать.
Певец напомнил, что он для Успенской никакой не милый, а просто коллега.
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Этот эпизод певец вспомнил в эфире шоу «Сплетни-шейкер». Он рассказал, что всегда любил женщин, боготворил их, дарил им дорогие подарки, между прочим, и самой Успенской тоже. Филипп Бедросович вспомнил, что когда у них ещё были хорошие отношения, он подарил певице платье за 15 тысяч долларов. В какой-то момент Успенская посчитала такие подарки за должное и стала сама их выпрашивать.
«Милый, купи то, милый, купи это... Попрошайка!» — возмущался Киркоров.
Певец напомнил, что он для Успенской никакой не милый, а просто коллега.
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Александр Бойцов