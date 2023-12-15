Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, заявил директор гавани

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Краснодарский аэропорт готов к возможному открытию. Об этом в беседе с журналистами рассказал управляющий директор международного аэропорта «Краснодар» Дмитрий Кириченко.
Ранее стало известно, что 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта.
По словам Кириченко, за два года, пока аэропорт был закрыт, его службы продолжали работу по поддержанию гавани в «идеальном состоянии», а сотрудники занимались повышением своей квалификации.
Директор аэропорта отметил готовность к открытию и возобновлению авиасообщения.
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По словам Кириченко, за два года, пока аэропорт был закрыт, его службы продолжали работу по поддержанию гавани в «идеальном состоянии», а сотрудники занимались повышением своей квалификации.
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Анастасия Чинкова