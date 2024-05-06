Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей

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В Индии сотрудники частного банка взяли в заложники супругу должника, который не заплатил очередной взнос по кредиту, передает News9Live.
Отмечается, что муж пострадавшей взял в кредит 35 тысяч рупий (39 тысяч рублей) из-за финансовых трудностей в семье. Каждую неделю он должен был возвращать банку по 770 рупий (860 рублей), но просрочил платеж.
После того как очередной платеж не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его супруга, которую Суба насильно привез в отделение финансовой организации. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в банке, пока он не оплатит долг.
Должник срочно приехал в банк, но его супругу отпустить отказались. Тогда он обратился в правоохранительные органы и вернулся в финансовое учреждение вместе с сотрудником полиции. При этом индийцу все же пришлось оплатить долг, прежде чем женщину отпустили.
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После того как очередной платеж не поступил на счет, сотрудник банка по имени Суба отправился к должнику. Дома была только его супруга, которую Суба насильно привез в отделение финансовой организации. После этого с должником связались и предупредили, что будут удерживать женщину в банке, пока он не оплатит долг.
Должник срочно приехал в банк, но его супругу отпустить отказались. Тогда он обратился в правоохранительные органы и вернулся в финансовое учреждение вместе с сотрудником полиции. При этом индийцу все же пришлось оплатить долг, прежде чем женщину отпустили.
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Екатерина Коршунова