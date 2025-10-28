Достижения.рф

Неадекват с ножом напал на продавца магазина в Петербурге

Фото: iStock/Diy13

В Петербурге полицейские задержали 59-летнего мужчину, который напал с ножом на продавца магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Инцидент произошел днём 27 октября. Между 29-летним сотрудником торговой точки и неизвестным мужчиной вспыхнул конфликт. Хулигана выгнали из магазина, однако он вскоре вернулся с ножом. Злоумышленник ударил продавца в голову и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, нападавшего нашли в том же доме, где располагается торговая точка — на след вывела служебная собака.

Задержанный оказался неработающим 59-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Чинкова

