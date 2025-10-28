Неадекват с ножом напал на продавца магазина в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали 59-летнего мужчину, который напал с ножом на продавца магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Инцидент произошел днём 27 октября. Между 29-летним сотрудником торговой точки и неизвестным мужчиной вспыхнул конфликт. Хулигана выгнали из магазина, однако он вскоре вернулся с ножом. Злоумышленник ударил продавца в голову и скрылся.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, нападавшего нашли в том же доме, где располагается торговая точка — на след вывела служебная собака.
Задержанный оказался неработающим 59-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
