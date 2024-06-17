Сотрудники ДПС Подмосковья помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ребёнка, задыхающегося из-за инородного предмета в дыхательных путях, помог экстренно доставить в больницу экипаж ДПС. Инцидент произошёл в городском округе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У посёлка Северный округа Истра к патрульной машине подъехала иномарка. Оттуда вышла беременная женщина, она рассказала, что ей срочно нужна помощь. В машине находился её сын, в дыхательных путях у мальчика застрял инородный предмет», — говорится в сообщении.Сотрудники ДПС — капитан полиции Роман Гимушин и старший лейтенант полиции Евгений Ковынёв — приняли решение довести ребёнка до больницы в служебном автомобиле. Спустя несколько минут они уже передали мать с ребёнком врачам.
Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, а его мать записала сообщение с благодарностью полицейским.
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