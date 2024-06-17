Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Сотрудники ДПС Подмосковья помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка

Сотрудники ДПС Подмосковья помогли доставить в больницу задыхающегося ребёнка

17 июня 2024, 15:21

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Оригинал
Ребёнка, задыхающегося из-за инородного предмета в дыхательных путях, помог экстренно доставить в больницу экипаж ДПС. Инцидент произошёл в городском округе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У посёлка Северный округа Истра к патрульной машине подъехала иномарка. Оттуда вышла беременная женщина, она рассказала, что ей срочно нужна помощь. В машине находился её сын, в дыхательных путях у мальчика застрял инородный предмет», — говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС — капитан полиции Роман Гимушин и старший лейтенант полиции Евгений Ковынёв — приняли решение довести ребёнка до больницы в служебном автомобиле. Спустя несколько минут они уже передали мать с ребёнком врачам.



Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, а его мать записала сообщение с благодарностью полицейским.

Читайте также:

В Щёлкове спасатели освободили водителя грузовика, зажатого в кабине из-за ДТП

В Петербурге самокатчик сбил ребенка и скрылся

Жителей и гостей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами и градом
#истра
#помощь
#дпс
#ребёнок
#мвд московской области
На военном полигоне Либава в Чехии прогремел взрыв, есть раненые
17 июня 2024, 14:50

Фото: iStock/Konoplytska

На военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. Об этом проинформировала пресс-служба армии в социальной сети Х.
Уточняется, что взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек.

Данное происшествие расследует военная полиция. На место инцидента направили спасательный вертолет.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде прогрел мощный взрыв, который выбил стёкла в окнах соседних домов, повредил автомобили. Происшествие произошло на пиротехническом складе. Количество жертв составило 25 человек.

Читайте также:

В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей

ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА

Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
#полиция
#происшествие
#человек
#чехия
#взрыв
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей
17 июня 2024, 14:44

Фото: iStock/Diy13

В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22, в результате чего ранения получили трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В числе пострадавших оказались две девочки 3 и 15 лет и 10-летний мальчик. Дети госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Отмечается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В настоящее время следователи проводят проверку в связи с произошедшим ЧП.

Мотив поступка подростка остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке школьник случайно выстрелил в десятилетнего мальчика из травматического пистолета во время игры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России

Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе

Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива
#дети
#помощь
#пострадавшие
#следователи
#чп
#медики
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педофила осудили на 17 лет за изнасилование двух девочек в Петербурге
17 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/Michał Chodyra

Петербургский городской суд приговорил педофила, изнасиловавшего двух девочек, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Мужчину признали виновным по трем статьям УК: об изнасиловании, незаконном сбыте запрещенных веществ, изготовлении порноматериалов с участием детей и склонении к употреблению наркотиков. На суде преступник признал свою вину по всем пунктам, кроме последнего.

Прокурор просил для педофила 23 года тюрьмы, однако суд принял решение назначить ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Заседание прошло в закрытом режиме.

24-летний Александр Шевченко изнасиловал двух девочек 10 и 11 лет. Отец одной из них обратился в полицию после её отравления неустановленным веществом. Девочки рассказали полицейским о незнакомце, который что-то закапал им в нос и изнасиловал в офисе на Гельсингфорсской улице. Мужчину оперативно вычислили и задержали.

Читайте также:

В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания

Отец девочки, которой домогался педофил из Химок, разнёс топором его магазин

В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
#подмосковье
#суд
#ук
#заседание
#отец
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове спасатели освободили водителя грузовика, зажатого в кабине из-за ДТП
17 июня 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два грузовика столкнулись лоб в лоб на 66-м километре трассы А-107 в округе Щёлково, в результате происшествия водитель фургона, перевозившего продукты, оказался зажатым в кабине. На помощь пострадавшему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии. Спасатели немедленно отправились на место происшествия. Там они при помощи гидравлического инструмента разблокировали пострадавшего водителя, зафиксировали его на жёстких носилках и перенесли в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Спасённого мужчину госпитализировали с множественными травмами.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса потушили грузовик, который загорелся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.

Читайте также:

Четырех утят спасатели достали из ливневки в Подмосковье

Спасатели напомнили о мерах безопасности при катании на сап-бордах

В Солнечногорске спасатели помогли девочке, на которую упало дерево
#щёлково
#грузовик
#дтп
#спасатели
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Rzeczpospolita: В Польше исчезли трое осужденных за шпионаж на РФ
17 июня 2024, 12:48

Фото:istockphoto/Longfin Media

Трое осужденных за шпионаж в пользу РФ пропали в Польше. Как сообщило издание Rzeczpospolita, пропавших осудили еще в конце прошлого года, но никто из них не отбывает наказание. Уточняется, что пропали гражданин Украины Ярослав Б., гражданка Белоруссии Мария М., а также несовершеннолетний Артур М. Им назначили минимальные тюремные сроки от более одного года до полутора лет заключения.
В частности, Ярославу Б. о наказании напомнили в мае, Артура М. должны были доставить в колонию, а Мария М. не пришла на заседание суда о своем условно-досрочном освобождении.

По словам представителя министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжинского, сейчас за шпионаж сидят 12 человек, еще одного должны доставить, а одного разыскивают.

Ранее сообщалось, что Польша выслала россиянина по подозрению в шпионаже на Россию.

Читайте также:

США и Польша создадут группу по противодействию РФ

Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации

Итальянский бизнесмен Торрембини: Польша и Литва блокируют идущие в Россию грузы
#мир
#польша
#новости
#розыск
#шпион
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ разыскиваются главред Анин* и журналистка Фомина
17 июня 2024, 12:27

Фото:istockphoto/blinow61

В розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин*. Карточки разыскиваемых опубликованы на сайте МВД России. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Однако на сайте ведомства конкретные статьи не указаны.
«Фомина Екатерина Георгиевна. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

Известно, что летом 2022 года Фомина связалась с российским военнослужащим Даниилом Фролкиным. По заявлению журналистки, она располагала данными, компрометирующими военного, за неразглашение коих он дал ей интервью, где была недостоверная информация о действиях российской армии в зоне спецоперации.

Также она пообещала Фролкину выезд в одну из натовских стран, где ему дадут политическое убежище. Однако Фомина не выполнила обещаний и Фролкина приговорили условно к 5,5 года. Фоминой же грозит до десяти лет тюрьмы, если ее вину докажут.

* -Признан иноагентом в РФ.

Читайте также:

МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск

В МВД призвали россиян проверить загранпаспорта

Два генерала ВСУ объявлены в розыск МВД России
#россия
#мвд
#розыск
#журналисты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге самокатчик сбил ребенка и скрылся
Шестилетний мальчик получил сотрясение мозга после наезда электросамокатчика в Петербурге
17 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/kozorog

В Санкт-Петербурге самокатчик сбил шестилетнего мальчика, а после скрылся с места происшествия. Об этом пишет «Фонтанка».
Личность виновного, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщается, что после столкновения ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Он был доставлен в больницу.

Ранее в Новосибирске 19-летний самокатчик сбил 33-летнюю женщину и 7-летнюю девочку на тротуаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на улице Большевистской, когда пешеходы собирались переходить проезжую часть. Обе получили травмы. Их доставили в больницу.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россиянин попал в больницу из-за взорвавшегося электросамоката

В Финляндию беженцы из России приезжают на самокатах

Градостроитель Заливухин: Надо запретить электросамокатам ездить по тротуарам
#происшествие
#ребёнок
#травмы
#происшествия
#электросамокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России
17 июня 2024, 11:28

Фото: iStock/Lichtwolke

Жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
За групповой секс с женщиной на пляже Дагомыса Лазаревского района задержали двух мужчин. Оба приезжие, один из них является жителем Армении.

Об инциденте стало известно благодаря очевидцу, который заснял происходящее на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях. Позже им заинтересовались правоохранительные органы.

На нарушителей порядка составили протоколы по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ, а на второго еще и по ч.1.1 статьи 18.8. Мужчин арестовали на десять суток.

Ранее сообщалось, что полиция штата Джорджия охотится на любителей публичного секса, захвативших один из парков Атланты. Встретить там людей, занимающихся сексом, можно в любое время дня и ночи.

Читайте также:

Любители публичного секса оккупировали парк в крупном американском городе

В Нидерландах нудистов заставят платить за секс на пляже

Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива
#полиция
#секс
#видео
#коап
#рф
#пляжи
#сочи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девушка попала в реанимацию с ожогами, позагорав на берегу Финского залива
17 июня 2024, 11:15

Фото: iStock/kieferpix

Девушка в Петербурге попала в реанимацию после того, как позагорала на берегу Финского залива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у пострадавшей ожог 60% поверхности тела. Данный случай является вторым за последний месяц.

Согласно информации источника, накануне 23-летняя Юля решила позагорать под лучами палящего солнца на берегу залива. Она пролежала на пляже весь день. Спасти девушку успели подруги, которые вовремя привезли её в больницу.

Медики зафиксировали у девушки ожог тела 1-й и 2-й степеней. В настоящее время она в тяжёлом состоянии находится в ожоговой реанимации.

Читайте также:

Тело друга бывшего премьер-министра России Степашина нашли в Финском заливе

ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия

Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41
#медики
#тела
#санкт-петербург
#солнце
#ожоги
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф