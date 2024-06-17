В Петербурге самокатчик сбил ребенка и скрылся

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В Санкт-Петербурге самокатчик сбил шестилетнего мальчика, а после скрылся с места происшествия. Об этом пишет «Фонтанка».
Личность виновного, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщается, что после столкновения ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Он был доставлен в больницу.
Ранее в Новосибирске 19-летний самокатчик сбил 33-летнюю женщину и 7-летнюю девочку на тротуаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на улице Большевистской, когда пешеходы собирались переходить проезжую часть. Обе получили травмы. Их доставили в больницу.
Главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в Новосибирске 19-летний самокатчик сбил 33-летнюю женщину и 7-летнюю девочку на тротуаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на улице Большевистской, когда пешеходы собирались переходить проезжую часть. Обе получили травмы. Их доставили в больницу.
Главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова