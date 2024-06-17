В Щёлкове спасатели освободили водителя грузовика, зажатого в кабине из-за ДТП

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Два грузовика столкнулись лоб в лоб на 66-м километре трассы А-107 в округе Щёлково, в результате происшествия водитель фургона, перевозившего продукты, оказался зажатым в кабине. На помощь пострадавшему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы аварии. Спасатели немедленно отправились на место происшествия. Там они при помощи гидравлического инструмента разблокировали пострадавшего водителя, зафиксировали его на жёстких носилках и перенесли в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.Спасённого мужчину госпитализировали с множественными травмами.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса потушили грузовик, который загорелся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.
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