Жителей и гостей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами и градом

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщил в пресс-службе ведомства.
«По прогнозу Росгидромета с полудня до 22 часов в Подмосковье местами ожидаются сильный дождь, гроза и град. При грозе – шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», – сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС. В ведомстве призвали граждан быть внимательнее на улице. В случае возникновения любого происшествия следует незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.Ранее в Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гроз сразу на двое суток.
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Лора Луганская