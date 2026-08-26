«Я же качок»: Стас Костюшкин заявил, что ел сороконожек ради победы в шоу «Форт»

26 августа 2026, 22:30

Стас Костюшкин рассказал о подготовке к шоу «Форт» и питании сороконожками

Станислав Костюшкин (Фото: Telegram @kostyushkin_team)

55-летний Стас Костюшкин накануне премьеры шоу «Форт» 13 сентября на СТС подробно описал свою подготовку к предстоящим сложным испытаниям.





В беседе с Леди Mail артист признался, что ради сохранения физической формы без колебаний включал в рацион членистоногих.

«В Таиланде я даже специально ходил на местный рынок, покупал сороконожек и с аппетитом их ел, поэтому знаю, что они из себя представляют на вкус. Я же качок, для меня главное — белок, и неважно, какой», — подчеркнул певец.