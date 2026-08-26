Авария на Ставрополье унесла жизнь женщины, ребёнок и двое взрослых пострадали

26 августа 2026, 23:52

Фото: iStock/avstraliavasin

На трассе в Ставропольском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб один человек, также есть пострадавшие, в числе которых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.