Авария на Ставрополье унесла жизнь женщины, ребёнок и двое взрослых пострадали
На трассе в Ставропольском крае столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб один человек, также есть пострадавшие, в числе которых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.
Инцидент случился сегодня вечером. По предварительной информации, водитель Lada Kalina при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Tenet, после чего иномарка опрокинулась. Оба авто буквально «сплющило» от силы удара.
К сожалению, 38-летняя женщина за рулём Lada получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой. Двое пассажиров, одним из которых оказался малолетний ребёнок, и 67-летний водитель Tenet также пострадали в ДТП. Их оперативно доставили в больницу города Буденновска.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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