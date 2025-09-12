В Подмосковье ФСБ задержала мужчину по делу о финансировании ВСУ

12 сентября 2025, 10:09

В Климовске задержали мужчину, который переводил деньги на поддержку ВСУ

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Московской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.