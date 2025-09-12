В Подмосковье ФСБ задержала мужчину по делу о финансировании ВСУ
В Московской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По информации агентства, задержание произошло в подмосковном Климовске. Мужчина переводил деньги на счета для поддержки ВСУ с января 2024 года по апрель 2025 года. Как утверждают в ведомстве, задержанный планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следственных действий.
