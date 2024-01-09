В Москве арестовали американца Вудлэнда за попытку сбыта медефрона

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Суд в Москве арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда за подготовку к сбыту наркотических веществ, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вудлэнд приобрел примерно 4,5 г наркотического вещества для передачи его неустановленным лицам через так называемые закладки. Но он не успел довести задуманное до конца, так как был задержан сотрудниками полиции», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Предполагаемые закладки с мефедроном были обнаружены при досмотре американца, отметил источник.
Иных подробностей происшествия не приводится.
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