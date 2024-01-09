В Москве арестовали американца Вудлэнда за попытку сбыта медефрона

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе. Водитель автомобиля не сбавил скорость перед «зеброй» и наехал на пешехода, после чего протащил его на капоте несколько метров. Редакция «Радио 1» расскажет о подробностях ДТП и о том, в каком состоянии находится 76-летний писатель.