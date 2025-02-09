Фото: istockphoto/Three Spots
Передовые подразделения Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению локальных задач по поиску и уничтожению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в окрестностях и на окраинах Дзержинска (украинское название — Торецк - прим. ред.).
Кроме того, бойцы подразделений силовой структуры выявляют корректировщиков неприятельского огня, снайперов и места запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Имя, которое носит город, имеет особое значение для каждого сотрудника ФСБ. Напомним, ранее органы безопасности носили название КГБ, а до того — ОГПУ и ВЧК или просто ЧК, у истоков и во главе которого и стоял легендарный «Железный Феликс» (Феликс Эдмундович — имя и отчество Дзержинского). Для каждого чекиста, родившегося на донецкой земле, боевая работа в Дзержинске — во многом личная история.
Этот город имеет стратегически важное значение для российской армии. Сразу за ним проходит трасса Константиновка — Авдеевка, обеспечивающая ВСУ боеприпасами и провиантом. Помимо этого, Дзержинск является господствующей высотой, откуда прекрасно просматривается многострадальная Горловка. Именно оттуда стреляли по мирным людям «Хаймарсы» и тяжелая ствольная артиллерия. Таким образом, взятие города не только обеспечит частям ВС России возможность дальнейшего наступления на Константиновку, но и снизит вероятность обстрела Горловки со стороны ВСУ.
Читайте также:
Заградотряды ВСУ расстреляли украинских пограничников при бегстве в Курской области
Зачистка Торецка от ВСУ, бои в Курской области и расширение контроля в районе Тарасовки: последние новости СВО
ВС РФ освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Имя, которое носит город, имеет особое значение для каждого сотрудника ФСБ. Напомним, ранее органы безопасности носили название КГБ, а до того — ОГПУ и ВЧК или просто ЧК, у истоков и во главе которого и стоял легендарный «Железный Феликс» (Феликс Эдмундович — имя и отчество Дзержинского). Для каждого чекиста, родившегося на донецкой земле, боевая работа в Дзержинске — во многом личная история.
Этот город имеет стратегически важное значение для российской армии. Сразу за ним проходит трасса Константиновка — Авдеевка, обеспечивающая ВСУ боеприпасами и провиантом. Помимо этого, Дзержинск является господствующей высотой, откуда прекрасно просматривается многострадальная Горловка. Именно оттуда стреляли по мирным людям «Хаймарсы» и тяжелая ствольная артиллерия. Таким образом, взятие города не только обеспечит частям ВС России возможность дальнейшего наступления на Константиновку, но и снизит вероятность обстрела Горловки со стороны ВСУ.
Читайте также:
Заградотряды ВСУ расстреляли украинских пограничников при бегстве в Курской области
Зачистка Торецка от ВСУ, бои в Курской области и расширение контроля в районе Тарасовки: последние новости СВО
ВС РФ освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Александр Бойцов