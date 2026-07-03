Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске

03 июля 2026, 20:17

Бойцы ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске, фигурантом командовали из Сирии

Фото: istockphoto/Yingko

В Пятигорске сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры. Злоумышленником оказался уроженец Центральной Азии, действовавший под контролем куратора из Сирии, сообщает Центр общественных связей ведомства.