Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске
В Пятигорске сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры. Злоумышленником оказался уроженец Центральной Азии, действовавший под контролем куратора из Сирии, сообщает Центр общественных связей ведомства.
По информации, задержанный является сторонником международной террористической группировки, деятельность которой запрещена на территории России. Мужчина проводил разведку объекта, делал снимки, после чего закупил компоненты для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям теракт удалось пресечь на стадии подготовки. После совершения преступления фигурант намеревался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.
При обыске по месту жительства задержанного изъяли готовые к применению зажигательные устройства, а также мобильные телефоны с инструкциями от координатора. Возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
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