Теракт в Монако: установили личность исполнительницы
Личность исполнительницы теракта в Монако установили. Об этом 3 июля пишет телеграм-канал SHOT.
По данным Интерпола, взрыв, в результате которого пострадал предприниматель Вадим Ермолаев, совершила 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Для маскировки злоумышленница использовала мужскую одежду — черную куртку и панаму. Приметой, облегчающей идентификацию, служит татуировка на правой руке.
Выяснилось, что последние несколько лет подозреваемая проживала на территории ФРГ и владеет немецким языком. В ее жилище в Германии уже провели следственные действия, однако задержать Березовскую не удалось — ее местонахождение в настоящий момент остается неизвестным.
К поискам подключили все подразделения правоохранительных органов. Объявили международный розыск.
Взрыв в Монако произошел 29 июня. Устройство привели в действие в холле жилого дома по адресу улица Реверен-Пер-Луи-Фолла, расположенного в непосредственной близости от французской границы. Бомба, сработанная кустарным способом, находилась внутри оставленного без присмотра рюкзака. Для увеличения поражающего эффекта самоделку начинили болтами и дробью. Инцидент случился в тот момент, когда в здание начала заходить семья.
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