Теракт в Монако: установили личность исполнительницы

03 июля 2026, 12:54

SHOT: Исполнительницей теракта в Монако оказалась 39-летняя украинка из ФРГ

Фото: istockphoto/irontrybex

Личность исполнительницы теракта в Монако установили. Об этом 3 июля пишет телеграм-канал SHOT.