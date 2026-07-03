Гражданина Таджикистана осудили за подготовку теракта в Ессентуках
В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что гражданина Таджикистана Мирмуродзода Хурсандмурода Мирмурода признали виновным в подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки и участии в террористической организации. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме. Кроме того, мужчине назначили штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, 12 мая 2024 года в Ставропольском крае он записал присягу лидеру запрещенной в России террористической организации и отправил ее одному из участников этой структуры. С конца июня до начала июля, как установил суд, мужчина по указанию куратора выбирал место для будущей атаки, готовил взрывчатое вещество и собирался собрать самодельное взрывное устройство.
Для подготовки он купил необходимые компоненты и перенес их в арендованный гараж. 8 июля осужденный снял на видео автовокзал в Ессентуках и переслал запись представителю террористической организации. Реализовать замысел он не успел: 18 июля сотрудники правоохранительных органов изъяли заготовки для взрывчатки. Приговор пока не вступил в законную силу.
Особенность российского подхода заключается в том, что уголовная ответственность наступает не только за совершенный теракт, но и за подготовку к нему, финансирование, вербовку, обучение, хранение средств для атаки и иные действия, создающие угрозу общественной безопасности. При рассмотрении таких дел суды учитывают степень участия обвиняемого, наличие связи с запрещенными организациями, характер подготовки и потенциальные последствия. Одновременно законодательство предусматривает усиленные меры оперативного контроля, а также механизмы включения организаций в перечень террористических по решению суда. В целом цель правового регулирования в этой сфере — не только наказание виновных, но и предотвращение угроз на ранней стадии.
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