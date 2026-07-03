Гражданина Таджикистана осудили за подготовку теракта в Ессентуках

03 июля 2026, 14:11

Фото: iStock/Yingko

В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что гражданина Таджикистана Мирмуродзода Хурсандмурода Мирмурода признали виновным в подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатки и участии в террористической организации. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме. Кроме того, мужчине назначили штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.