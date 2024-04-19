Сотрудники ФСБ задержали москвича, торгующего вредоносным ПО

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Москвича 1990 года рождения задержали за распространение вредоносной компьютерной программы, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе расследование было установлено, что москвич находил покупателей для программы через сайт, который администрировал. Для совершения сделки покупатель должен был связаться с продавцом через Telegram. После оплаты клиент получал файл с программой, ключ активации и поясняющий видеоролик», — говорится в сообщении.Отмечается, что программа была создана для несанкционированного копирования, модификации и уничтожения информации на компьютере.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности». Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.
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