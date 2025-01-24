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В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы. Родители учеников создали петицию в защиту преподавателя, пишет Telegram-канал Mash.
Мать пострадавшей девочки рассказала, что школьный тренер по волейболу запер её дочь в физкультурном зале и надругался над ней. Это произошло с 15 на 16 января в останкинской средней школе в Дмитрове.
Вернувшись домой, девочка рассказа о произошедшем маме, после чего учителя задержали.
Однако родители других учеников отказываются в это верить. Они утверждают, что учитель очень уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать ученицы просто всё придумала. Теперь они собирают подписи в защиту преподавателя.
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Вернувшись домой, девочка рассказа о произошедшем маме, после чего учителя задержали.
Однако родители других учеников отказываются в это верить. Они утверждают, что учитель очень уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать ученицы просто всё придумала. Теперь они собирают подписи в защиту преподавателя.
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Анастасия Чинкова