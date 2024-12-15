Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке

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Сотрудники российских спецслужб задержали мужчину, который подозревается в организации взрыва автомобиля в центре Донецка. В операции по задержанию участвовали представители ФСБ, МВД, Росгвардии и управления Следственного комитета.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Напомним, взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошёл на одной из центральных улиц Донецка утром 9 декабря. В салоне в тот момент находились люди. Тяжёлые ранения получили два человека. Одной пассажирке оторвало ногу. Водитель в результате полученных ранений скончался.
Мужчину, подозреваемого в причастности к организации подрыва машины, задержали сегодня утром. Как сообщили следователи СК РФ, на допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За совершение теракта ему пообещали 10 тысяч долларов.
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Александр Бойцов