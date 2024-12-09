Миллионы рублей за Евсюкова: кто стоит за взрывом авто начальника колонии в ДНР, подробности, жертвы, видео

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Утром 9 декабря в центре Донецка произошел взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Жертвой взрыва стал бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики Сергей Евсюков. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Подрыв авто в Донецке 9 декабря: что известно
В результате взрыва внедорожника 9 декабря в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, его супруга получила тяжелые ранения. Детонация произошла в белом Toyota Land Cruiser Prado, где самодельное взрывное устройство было установлено под сиденьем водителя с мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Согласно информации Lenta.ru, взрыв произошел в момент, когда мужчина и женщина садились в автомобиль, который они приобрели всего три месяца назад.
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На Украине за Евсюкова предлагали десятки тысяч долларов
Ранее стало известно, что украинские власти возбудили уголовное дело против Евсюкова и его заместителя, возложив на них вину за последствия удара несколькими американских HIMARS по колонии в июле 2022 года.
В результате этого обстрела погибли около 50 военнопленных с «Азовстали»*, а более 70 человек получили ранения. По информации Mash, после этих событий на украинских ресурсах была объявлена награда в размере 21 тысячи долларов (свыше двух миллионов рублей) за информацию о местонахождении Евсюкова.
Возбуждение дела
В связи с инцидентом в центре Донецка было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
Сотрудники следственного управления СК России по ДНР, а также специалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра, совместно с представителями УФСБ России и МВД по ДНР, проводят детальное исследование места происшествия и осуществляют ряд оперативно-розыскных мероприятий. В рамках расследования назначены несколько судебных экспертиз, включая взрыво-техническую.
Видео с места взрыва в Донецке
Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва автомобиля в центре Донецка.
Рассказ очевидца
В Донецке свидетельница события поделилась подробностями, произошедшими сразу после взрыва внедорожника. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, прохожие немедленно начали оказывать первую помощь пострадавшей женщине.
«Перешла дорогу, там уже прохожие оказывали медицинскую помощь. Чем могла — помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши". Потом начали приезжать службы», — рассказала собеседница издания.
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*Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России
Анастасия Хохлова