В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков

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В Московской области правоохранители обнаружили в гараже 24-летнего мужчины 11 килограммов наркотических веществ. Гараж располагается в деревне Васьково в Чехове.
Житель Мытищ, в собственности которого находится гараж, задержан по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. При обследовании постройки полицейские обнаружили и изъяли 100 ёмкостей с различными жидкостями. В припаркованной рядом машине находились ещё 16 канистр с аналогичным содержимым.
Проведённая экспертиза показала, что в одной из канистр находилось производное вещество N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Содержимое остальных ёмкостей также будет исследовано.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанный помещён в следственный изолятор.
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Проведённая экспертиза показала, что в одной из канистр находилось производное вещество N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Содержимое остальных ёмкостей также будет исследовано.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанный помещён в следственный изолятор.
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Александр Бойцов