Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Фото: istockphoto / Motortion
Под завалами дома, разрушенного взрывом газа в Нижнем Тагиле, найдено тело четвертой жертвы, передает МЧС России.
«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», – уточнили в ведомстве.
Из-под завалов также был извлечен мужчина. Ранее власти спасли женщину, которой удалось выжить, несмотря на обрушение.
В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.
Читайте также:
Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле возросло
Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек
Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле, под завалами остаются люди
Александр Климов