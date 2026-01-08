Сотрудники МЧС нашли пропавшую в лесу Ленобласти девочку
В Ленинградской области спасатели нашли девочку, которая заблудилась в лесу. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел во Всеволожском районе. По информации ведомства, в службу спасения поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней в лесном массиве рядом с поселком Воейково.
На место направили аварийно-спасательную службу. Сотрудники быстро определили предполагаемую зону поиска и в короткие сроки обнаружили ребенка.
В МЧС уточнили, что медицинская помощь девочке не потребовалась, состояние удовлетворительное. После осмотра ее передали родителям.
