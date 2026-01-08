Убившего подругу и надругавшегося над ее трупом свердловчанина поймали спустя 11 лет

08 января 2026, 20:56

Свердловчанина обвиняют в убийстве и надругательстве над трупом подруги

Фото: istockphoto/blinow61

Жителя Новоуральска обвиняют в убийстве знакомой и последующем надругательстве над ее телом. Преступление произошло 11 лет назад, однако подозреваемого задержали лишь недавно.