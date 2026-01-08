Убившего подругу и надругавшегося над ее трупом свердловчанина поймали спустя 11 лет
Жителя Новоуральска обвиняют в убийстве знакомой и последующем надругательстве над ее телом. Преступление произошло 11 лет назад, однако подозреваемого задержали лишь недавно.
Уголовное дело направляют в суд. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По данным следствия, 22 ноября 2015 года мужчина поссорился с хозяйкой квартиры на улице Чурина, после чего убил ее ножом. Затем он совершил действия, квалифицированные как надругательство над телом, и скрылся. После задержания фигурант признал вину. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Обвиняемый — пенсионер по имени Александр. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, поводом для конфликта стали слова, которые мужчина счел оскорбительными. На допросах он ссылался на частичную потерю памяти из-за алкогольного опьянения в тот день и прошедшего времени.
