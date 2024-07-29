Сотрудники МЧС обнаружили двухлетнего ребенка в Архангельской области

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Двухлетняя девочка, пропавшая в Архангельской области, найдена. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По информации, полученной от сотрудников ведомства, ребенок жив.
Поиски девочки начались вечером 28 июля. К спасателям присоединились российские вертолеты Ми-8 МЧС России и кинологи.
Ранее стало известно, что в селе Липчинское Слобод-Туринского района Свердловской области двухлетняя девочка утонула в баке с водой в своем огороде.
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Поиски девочки начались вечером 28 июля. К спасателям присоединились российские вертолеты Ми-8 МЧС России и кинологи.
Ранее стало известно, что в селе Липчинское Слобод-Туринского района Свердловской области двухлетняя девочка утонула в баке с водой в своем огороде.
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Александр Климов