В Орле арестовали девушку за госизмену, совершенную ею до совершеннолетия
Жительница Орла оказалась под следствием из-за подозрений в госизмене, совершенной ею в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
В отношении нее возбудили уголовное дело, подробности которого не раскрываются, так как его материалы под грифом «секретно». В настоящее время фигурантка находится под стражей.
«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в Свердловской области вымогателя из Екатеринбурга приговорили к 13 годам колонии за госизмену.