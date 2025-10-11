В Орле арестовали девушку за госизмену, совершенную ею до совершеннолетия

11 октября 2025, 08:14

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительница Орла оказалась под следствием из-за подозрений в госизмене, совершенной ею в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.





В отношении нее возбудили уголовное дело, подробности которого не раскрываются, так как его материалы под грифом «секретно». В настоящее время фигурантка находится под стражей.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — сказал собеседник агентства.