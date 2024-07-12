«Без права на ошибку» : Всё про служебных собак, которые ищут взрывчатые вещества

Фото: Радио 1
Кинологическая служба уголовной-исполнительной системы России отметила 115 лет со дня создания.
Начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Олеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко в студии «Радио 1» рассказали, что в 1909 году по инициативе министра внутренних дел России Петра Столыпина в Санкт-Петербурге были отрыты первый питомник и школа собаководства.
Сотрудники Федеральной службы пришли в компании пушистого белого друга — лабрадора Шерри, которая также служит России.
Ее хозяин Алексей Ильяшенко поделился интересной историей своего знакомства с Шерри и тем, как она начала свою профессиональную службу.
Он добавил, что обучение у таких собак проходит постоянное: тренировки, дрессировки и соревнования для того, чтобы не потерять тонус.
По его словам, собака может уловить запах в среднем от пяти метров, однако все зависит от концентрации запаха, температуры и скорости ветра.
Сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку — нельзя коснуться, нельзя царапнуть, нельзя залаять и заскулить. Собака должна быть дисциплинированна и очень спокойна.
Кинолог рассказал, что чаще всего пригодны для такой дрессировки немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и доберманы.
Спектр применения служебный собак обширен: охрана объектов, конвоирование осужденных, подозреваемых, тех, кто находится под стражей, осуществление мероприятий, которые направлены на посещение поступления запрещенных веществ и предметов на объекты, проведение мероприятий по розыску осужденных.
Фото: Радио 1
В завершении беседы гости напомнили про ответственность, которую несет каждый человек, заводя собаку, и призвали думать о всех последствиях.
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«Кинологическая служба прошла долгий и трудный путь становления. Она вносит на всех этапах существенный вклад в обеспечение правопорядка, законности и борьбы с преступностью. Профессия кинолог одна из тех профессий, куда люди приходят по зову сердца», — отметили гости.
Сотрудники Федеральной службы пришли в компании пушистого белого друга — лабрадора Шерри, которая также служит России.
Ее хозяин Алексей Ильяшенко поделился интересной историей своего знакомства с Шерри и тем, как она начала свою профессиональную службу.
«Я из объявления узнал, что отдают собаку, а у меня как раз очень хотели супруга и ребенок. Я созвонился с хозяином и договорились, что он отдаст. В пятницу вечером он мне позвонил и сказал, что в субботу ее привезет. А утром сказал, что сам привезти не сможет, а отправит на такси. Я дождался такси, Шерри спокойно вышла, как будто знала, какой подъезд, пошла, зашла в квартиру и с того момента мы начали жить вместе. Ей было 8 месяцев. В 2016 году поступило распоряжение о том, что в учреждении необходимо обучить собаку поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Сказали искать собаку. Я нашел, она не возражала послужить России. Мы поехали в учебный центр, успешно прошли обучение, и так началась служба», — рассказал хозяин белого лабрадора.Фото: Радио 1
Он добавил, что обучение у таких собак проходит постоянное: тренировки, дрессировки и соревнования для того, чтобы не потерять тонус.
«В дрессировке собак мне нравится чувствовать гордость за своего питомца. Когда у нее что-то получается, когда на соревнованиях добивается результатов. Шерри была в прошлом году на Чемпионате России по уголовной исполнительной системе. Мы показали хорошие результаты, даже медаль была по поиску взрывчатых веществ в отдельно стоящем транспорте. На площадке стоял отдельный автомобиль и звучала информация, что в этом автомобиле заложена взрывчатка. В 15-20 метрах от автомобиля стояла переносная стена, и я запустил Шерри, чтобы она сама добежала до автомобиля, обыскала его и показала, где находится взрывчатка. Шерри всегда садится возле места, где унюхала взрывчатку. Некоторые собаки ложатся или без движения смотрят», — рассказал кинолог.
По его словам, собака может уловить запах в среднем от пяти метров, однако все зависит от концентрации запаха, температуры и скорости ветра.
Сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку — нельзя коснуться, нельзя царапнуть, нельзя залаять и заскулить. Собака должна быть дисциплинированна и очень спокойна.
Кинолог рассказал, что чаще всего пригодны для такой дрессировки немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и доберманы.
Спектр применения служебный собак обширен: охрана объектов, конвоирование осужденных, подозреваемых, тех, кто находится под стражей, осуществление мероприятий, которые направлены на посещение поступления запрещенных веществ и предметов на объекты, проведение мероприятий по розыску осужденных.
Фото: Радио 1
«Например, недавно попытку передачи наркотических средств пересекли наши сотрудники следственного изолятора номер 6 в Коломне. В одной из продуктово-вещевых передачек для обвиняемых были обнаружены сигареты с пропитанными фильтрами неизвестным веществом. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая вскоре своим поведением показала, что в сигаретах находится наркотическое средство. Экспертиза после это подтвердила. Завели уголовное дело», — поделилась историей Олеся Бегленко.
В завершении беседы гости напомнили про ответственность, которую несет каждый человек, заводя собаку, и призвали думать о всех последствиях.
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Анастасия Бондарева