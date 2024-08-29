Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве

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Сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, признал свою вину. Об этом сообщили в РИА Новости.
Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* возбудили в начале июня в Москве.
В настоящее время этот человек находится под арестом.
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*Запрещенные в России террористические организации
«Мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК* и отправился к военкомату на северо-западе Москвы для разведки и фотофиксации.В итоге он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к совершению теракта). Мужчина признал свою вину», — сообщил источник агентства.
В настоящее время этот человек находится под арестом.
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*Запрещенные в России террористические организации
Мира Полтева