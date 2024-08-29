Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья. Это произошло в связи с их бездействием, которое привело к обрушению двух мостов в двух районах края в один день. Об этом информирует региональное СУСК РФ.