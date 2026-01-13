Сотрудники МВД Магадана вернули пенсионерке украденные аферистами 1,5 млн рублей
Полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые она отправила аферистам. Об этом пишет РИА Новости.
Информация о мошенничестве поступила в УМВД региона. Оперативники заметили женщину в почтовом отделении, когда она пыталась переадресовать свою посылку в Москву.
Внутри отправления находились наличные деньги — 1 миллион 544 тысячи рублей. Гражданка следовала указаниям злоумышленника, который представился ей правоохранителем. Он убедил её снять деньги со счета в банке, утверждая, что мошенники получили доступ к её средствам. Псевдосиловик строго предупредил пенсионерку о недопустимости разглашения этой информации и пригрозил уголовной ответственностью. На вопрос сотрудников банка о цели снятия наличных она ответила, что деньги нужны на лечение.
Спустя неделю мошенник снова связался с ней и потребовал сменить адрес отправления. Однако женщина не успела выполнить его указания. Оперативники остановили отправление и изъяли деньги. Весь ущерб вернули потерпевшей.
