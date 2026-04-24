Сотрудники подразделений по противодействию коррупции ЦТУ и Смоленской таможни пресекли попытку дачи взятки

Видео: пресс-служба ФТС России

Сотрудники подразделений по противодействию коррупции ЦТУ и Смоленской таможни пресекли попытку дачи взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.



Гражданин Республики Беларусь пытался подкупить сотрудника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров. Он предложил взятку с целью добиться незаконного возврата на территорию Белоруссии задержанного грузового автомобиля с товаром «масло сливочное» местного производства.

Этот товар был перемещён без необходимых ветеринарных документов и с недействительными средствами идентификации «Честный знак». Во время попытки передать взятку таможеннику водителя задержали сотрудники антикоррупционных подразделений. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (дача взятки).

