Трое слесарей избили палками мужчину и прострелили ему половой орган

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В селе Михайловская Слобода в Подмосковье три слесаря жестоко избили мужчину до переломов, после чего выстрелили ему в половой орган, сообщает РЕН ТВ. Преступление произошло 9 апреля прямо на улице.
Нападавшие использовали палки, чтобы сломать мужчине ребра и нос, а затем применили огнестрельное оружие.
Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными травмами головы и переломами, включая огнестрельное ранение полового органа.
Полиция задержала троих работников местного автосервиса по подозрению в преступлении. Известно, что эти мужчины уже имели судимости.
В результате допроса выяснилось, что нападение было вызвано внезапной враждой между сторонами.
По данному инциденту возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ, которая квалифицирует деяние как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными травмами головы и переломами, включая огнестрельное ранение полового органа.
Полиция задержала троих работников местного автосервиса по подозрению в преступлении. Известно, что эти мужчины уже имели судимости.
В результате допроса выяснилось, что нападение было вызвано внезапной враждой между сторонами.
По данному инциденту возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ, которая квалифицирует деяние как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Артем Кузьмин